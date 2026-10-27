صناع فيلم «موسكو كايرو» يحتفلون بالعرض الخاص بحضور أبو الليف وحسام حسني

احتفل صناع فيلم «موسكو كايرو» بالعرض الخاص للعمل، احتفالا بطرحه بدور العرض المصرية اليوم، وذلك بحضور الفنانين أبو الليف وحسام حسني.

ويضم الفيلم في بطولته كلا من محمد نور، وياسر الطوبجي، وأيمن منصور، وحاتم رجاء، والفنان الأردني منذر رياحنة، والمطرب أبو الليف، إلى جانب الفنانين الروس ماريا ريفال، وأنستاسيا أكاتوفا، ومارينا فولكوفا، وبالينا جريتس، كما يشارك في العمل الفنانان أحمد عزمي وأحمد جمال سعيد، وهو من تأليف ألينا سربيرياكوفا وعماد السباعي، وإخراج خالد مهران.

ويُعد الفيلم تجربة إنتاجية وفنية تجمع بين السينما المصرية والروسية، من خلال مشاركة مجموعة من الفنانين من البلدين، في خطوة تهدف إلى تقديم عمل سينمائي بطابع دولي.

الفيلم مقتبس عن رواية ابتسم أنت في مصر للكاتبة الروسية إيلينا سيريبرياكوفا، التي شاركت الكاتب عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، فيما يتولى خالد مهران مهمة الإخراج ، في تجربة سينمائية تجمع بين الثقافتين المصرية والروسية، وتطرح مجموعة من القضايا الإنسانية المرتبطة بالغربة والانتماء والبحث عن حياة أفضل.

تدور أحداث فيلم موسكو كايرو عام 1993، بالتزامن مع انهيار الاتحاد السوفييتي، وما شهدته روسيا آنذاك من اضطرابات اجتماعية وانتشار للجريمة ونظام بطاقات الطعام. وفي ظل هذه الظروف، تقرر أربع راقصات روسيات الهجرة إلى مصر، بحثًا عن الأمان والاستقرار وفرص العمل.

ومن خلال الرحلة بين موسكو والقاهرة، تتشابك حكايات البطلات وتتقاطع تجاربهن مع مشاعر الغربة والانتماء، والصراع بين الماضي والمستقبل، لتقدم الأحداث رحلة إنسانية تسعى خلالها كل بطلة إلى اكتشاف ذاتها وبناء حياة جديدة في أرض مختلفة.