أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، جاهزية فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري المصري، مشددًا على أهمية اللقاء ورغبة اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أكبر أندية الكرة المصرية.

وقال محمد عادل، في تصريحات لبرنامج «الديفندر»، المذاع على قناة الشمس، إن الفريق يستعد بقوة لمواجهة الزمالك، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات تمثل أهمية كبيرة للمقاولون العرب خلال الموسم الحالي.

وأضاف المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب: «جاهزين لمباراة الزمالك، وأكدت للاعبين أن مثل هذه المباريات أمام الزمالك والأهلي هي مباريات الموسم».

وأشار عادل إلى ثقته في قدرات اللاعبين والجهاز الفني بقيادة سامي قمصان، موضحًا أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من العناصر القادرة على تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن طموحات المقاولون العرب في الموسم الحالي تتجاوز مجرد المشاركة، حيث يسعى الفريق إلى التواجد بين أندية القمة، وتحقيق نتائج تتناسب مع تاريخ النادي وطموحات جماهيره.