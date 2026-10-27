المعارضة الإسرائيلية: طلب نتنياهو تمديد ساعات التصويت يُمهد للتشكيك في نزاهة الانتخابات

أعلن حزب يشار الإسرائيلي المعارض الرئيسي الذي يتصدر استطلاعات الرأي، معارضته الشديدة لأي تمديد لساعات التصويت في انتخابات الكنيست.

وستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

ووصف الحزب الذي يتزعمه رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت طلب التمديد بأنه محاولة "للتمهيد لإطلاق مزاعم تشكك في نزاهة الانتخابات"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وطلب حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الساعة الماضية أنه طلب من السلطات الانتخابية تمديد ساعات التصويت.

وشن نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، اليوم حملة تخويف عنصرية، حثوا خلالها قاعدتهم الانتخابية على التوجه إلى صناديق الاقتراع، زاعمين أن الانتخابات "تُسرق".

وتسعى أحزاب الائتلاف اليميني الحالي جاهدة لحشد الناخبين في الساعات الأخيرة من يوم الانتخابات، حيث أطلقت حملات طرق الأبواب وعقدت اجتماعات طارئة وسط قلق واضح إزاء ما تتحدث عنه من إقبال كثيف على التصويت في المجتمعات العربية ومعاقل اليسار.

وحذر حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من أن الإقبال الكثيف على التصويت قد يقلل بشكل كبير من فرص الأحزاب اليمينية الصغيرة في تجاوز العتبة الانتخابية 3.25% من إجمالي الأصوات الصحيحة لدخول الكنيست.

في غضون ذلك، يقوم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب عوتسما يهوديت، بجولة ميدانية في مستوطنة بات يام، يحث فيها السكان على التصويت وتعزيز الكتلة المؤيدة لنتنياهو.

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 66.7% حتى الساعة السادسة مساء، مسجلة بذلك أعلى نسبة مشاركة على الإطلاق في مثل هذه الفترة من الاقتراع، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وخلال انتخابات عام 2022، بلغت نسبة المشاركة في الوقت ذاته 57.7%.