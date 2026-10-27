بوتين: العمل جار بشأن بناء محطة بوشهر النووية في إيران

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ناقش الوضع في الشرق الأوسط مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقاء ثنائي في موسكو الثلاثاء.

وأضاف بوتين أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران نما بنسبة 10.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وأكد أن العمل جار في بناء محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده تفي بجميع التزاماتها المتعلقة بكافة المشاريع المشتركة مع إيران. وقال إن روسيا ترحب دائما بالرئيس الإيراني.

وأعرب بوتين عن أمل روسيا في أن يتطور الوضع في الشرق الأوسط في اتجاه إيجابي.