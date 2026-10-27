التعرف على هوية ضحية كانت الشرطة السويسرية عثرت على رفاته في نهر الراين

قال متحدث باسم الادعاء العام في منطقة أرجاو السويسرية اليوم الثلاثاء إنه تم التعرف على هوية الرجل الذي عثر على رفاته في نهر الراين بالقرب من الحدود بين ألمانيا وسويسرا.

وكان قد تم الإبلاغ عن اختفاء الرجل قبل عدة أيام من مركز لإيواء طالبي اللجوء بالقرب من المكان الذي عثر فيه على الرفات.

ويجري حجب المزيد من التفاصيل حول هويته في الوقت الحالي احتراما للمتوفى ولأسباب تتعلق بالتحقيق. ويفحص المدعون العامون الأدلة في قضية القتل العمد التي قد تؤدي إلى الجاني أو الجناة.

ويوم الأحد، لاحظ ثلاثة رجال حقيبة في الماء بالقرب من ضفاف نهر الراين.

وعندما سحبوها إلى الشاطئ، عثروا على ساق بشرية داخلها. واكتشف المحققون لاحقا حقائب إضافية تحتوي على رفات بشري في النهر.

وتم هذا الاكتشاف في بلدية شتاين السويسرية، المقابلة لباد زاكينجن على الجانب الألماني من نهر الراين.