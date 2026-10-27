عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني: الملف الأمني يتصدر أولويات الناخب الإسرائيلي

أكدت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، أن المواطن الإسرائيلي يمنح الأولوية المطلقة للشعور بالأمن الخارجي وتحصين المجتمع ضد التهديدات الإقليمية مقارنة بالقضايا الاقتصادية والمعيشية.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو يوظف حالة الخوف المستمرة بنجاح، مستخدماً سياسة القبضة الحديدية والحروب الخارجية لإقناع الناخبين بأنه القادر الوحيد على فرض سيطرة إسرائيل وحماية أمنها في المنطقة.

وأضافت أن رهان المجتمع الإسرائيلي على القوة العسكرية يعتبرونه ثمناً لا بد منه لخلاص الدولة.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يرجح أن تلعب هذه الاعتبارات الأمنية الكلمة العليا في تحديد نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة.

وتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء الكنيست، بعد 3 سنوات شهدت حروباً في غزة ولبنان وإيران.

وتتمحور الانتخابات إلى حد كبير حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى ولاية جديدة بعد 18 عاماً في السلطة، إلا أن أياً من معسكره أو معسكر المعارضة لا يمتلك طريقاً واضحاً للحصول على أغلبية تتيح تشكيل الحكومة.

يتنافس في الانتخابات 38 حزباً سياسياً، لكن من المتوقع ألا يتمكن معظمها من حصد عدد كافٍ من الأصوات للفوز بأحد المقاعد الـ120 في الكنيست.