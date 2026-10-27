نفاد جميع تذاكر حفل فضل شاكر في أبو ظبي خلال نوفمبر المقبل

أعلنت الجهة المنظمة لحفل المطرب فضل شاكر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم 20 نوفمبر المقبل، عن نفاد جميع تذاكر الحفل.

ومن المقرر أن يُعقد الحفل على خشبة مسرح الاتحاد أرينا، فيما انتهى شاكر من إحياء حفلين يومي الخميس والجمعة الماضيين في العاصمة السعودية الرياض، تحت عنوان «عودة الغايب»، وقد حققا نجاحًا ملحوظًا وتفاعل الجمهور معه، خصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي، وقوبلت عودة فضل شاكر بالترحاب.

ومن المقرر، أن يحيي فضل شاكر حفلًا ثالثًا في مدينة الخبر السعودية يوم 30 أكتوبر الجاري، وحفلًا آخر في قطر مطلع الشهر المقبل.