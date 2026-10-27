وزير الخارجية الأوكراني: نريد زخما جديدا في محادثات السلام

دعا وزير الخارجية الأوكراني ‌أندريه سيبيها، اليوم الثلاثاء، إلى إضفاء زخم جديد على محادثات السلام.

وقال سيبيها، للصحفيين: "نحتاج ⁠إلى بث حيوية جديدة في جهودنا السلمية، وتسريع وتيرتها، وإضفاء زخم جديد، (أي) طريقة لضخ هذه الطاقة الجديدة في ‌جهودنا ⁠السلمية"، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من زعيمي فنلندا ⁠والنرويج إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة ⁠التوصل إلى وقف لإطلاق النار ⁠وعقد قمة بين أوكرانيا وروسيا.

فيما نقلت وكالات أنباء روسية عن ‌وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم الثلاثاء إن الصراع في أوكرانيا سيستمر، ⁠مرجحا أن يشهد مزيدا من التصعيد خلال الفترة المقبلة.

وعلق لافروف لى مكالمة هاتفية جرت في وقت سابق من اليوم بين ‌الرئيس ⁠الروسي فلاديمير بوتين وزعيمي فنلندا والنرويج، بالقول إنهما لم يقدما أي ⁠جديد بشأن الصراع في أوكرانيا، مضيفا أن الدول ⁠الأوروبية تسعى ببساطة إلى لعب ⁠دور في عملية التفاوض.