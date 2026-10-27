وزير الخارجية الأوكراني: نريد زخما جديدا في محادثات السلام

دعا وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الثلاثاء، إلى إضفاء زخم جديد على محادثات السلام.
وقال سيبيها، للصحفيين: "نحتاج إلى بث حيوية جديدة في جهودنا السلمية، وتسريع وتيرتها، وإضفاء زخم جديد، (أي) طريقة لضخ هذه الطاقة الجديدة في جهودنا السلمية"، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من زعيمي فنلندا والنرويج إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وعقد قمة بين أوكرانيا وروسيا.
فيما نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم الثلاثاء إن الصراع في أوكرانيا سيستمر، مرجحا أن يشهد مزيدا من التصعيد خلال الفترة المقبلة.
وعلق لافروف لى مكالمة هاتفية جرت في وقت سابق من اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيمي فنلندا والنرويج، بالقول إنهما لم يقدما أي جديد بشأن الصراع في أوكرانيا، مضيفا أن الدول الأوروبية تسعى ببساطة إلى لعب دور في عملية التفاوض.