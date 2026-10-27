التعليم تعلن المؤهلات المطلوبة للتعاقد مع معلمي الحصة في كل تخصص

طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا استرشاديًا بالمؤهلات المناسبة لكل تخصص للتعاقد مع معلمي الحصة، موضحةً الكليات المتاحة في كل تخصص.
أولًا: تخصص معلم اللغة العربية:
كلية التربية (أساسي/ عام/ خاص/ أزهر) (شعبة/ تخصص/ قسم اللغة العربية/ اللغة العربية والدراسات الإسلامية/ الدراسات الإسلامية/ معلم فصل وتعليم مجتمعي).
كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء: (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية).
كلية التربية النوعية: (معلم فصل والتعليم المجتمعي).
كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل: (البرنامج التربوي) (شعبة أو قسم اللغة العربية).
كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة: (شعبة أو قسم اللغة العربية).
كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر: (شعبة تربية) (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية).
كلية البنات الأزهرية: (شعبة تربية)، شعبة أو قسم أو تخصص لغة عربية/ أصول دين.
كلية الآداب: تخصصات شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية وآدابها/ الدراسات الإسلامية والعربية/ الدراسات الإسلامية.
كلية دار العلوم: (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية وآدابها).
كلية الألسن: (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية).
كلية الشريعة والقانون: (تخصص الشريعة الإسلامية).
كلية الدراسات الإسلامية والعربية: (شعبة اللغة العربية/ الشريعة الإسلامية/ أصول دين).
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة: (الشعبة العامة).
كلية البنات الأزهرية: (غير شعبة التربية) (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية/ أصول دين).
ثانيًا: تخصص معلم الرياضيات:
كلية التربية: (أساسي/ عام/ خاص/ أزهر) (شعبة/ تخصص/ قسم رياضيات/ معلم فصل / علوم تجارية/ تعليم تجاري إعداد المعلم التجاري).
كلية التربية النوعية: (معلم فصل والتعليم المجتمعي).
كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل: (البرنامج التربوي) (شعبة أو قسم الرياضيات).
كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة: (شعبة أو قسم الرياضيات).
كلية العلوم: (عام / أزهر)، تخصصات الرياضيات والرياضيات والحاسب الآلي/ الحاسب الآلي/ علوم الحاسب/ الحوسبة والمعلوماتية.
كلية الهندسة: (عام/ أزهر) أو ما يعادلها.
كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (اقتصاد/ إحصاء) أو ما يعادلها.
كلية التجارة أو ما يعادلها (جميع الشعب).
ثالثًا: تخصص معلم العلوم:
كلية التربية: (أساسي/ عام/ خاص/ أزهر) (كل شعب العلوم– شعبة التعليم الزراعي).
كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل: (البرنامج التربوي) (شعبة أو قسم العلوم).
كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة: (شعبة أو قسم العلوم).
كلية العلوم: (جميع الشعب والأقسام عدا الفلك والأرصاد الجوية/ الرياضيات/ الرياضيات والحاسب الآلي/ الإحصاء والحاسب الآلي/ علوم الحاسب/ الحوسبة المعلوماتية).
كلية الزراعة أو ما يعادلها: (جميع الشعب).