 التعليم تعلن المؤهلات المطلوبة للتعاقد مع معلمي الحصة في كل تخصص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعليم تعلن المؤهلات المطلوبة للتعاقد مع معلمي الحصة في كل تخصص

نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 6:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 6:25 م

طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا استرشاديًا بالمؤهلات المناسبة لكل تخصص للتعاقد مع معلمي الحصة، موضحةً الكليات المتاحة في كل تخصص.

أولًا: تخصص معلم اللغة العربية:

كلية التربية (أساسي/ عام/ خاص/ أزهر) (شعبة/ تخصص/ قسم اللغة العربية/ اللغة العربية والدراسات الإسلامية/ الدراسات الإسلامية/ معلم فصل وتعليم مجتمعي).

كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء: (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية).

كلية التربية النوعية: (معلم فصل والتعليم المجتمعي).

كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل: (البرنامج التربوي) (شعبة أو قسم اللغة العربية).

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة: (شعبة أو قسم اللغة العربية).

كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر: (شعبة تربية) (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية).

كلية البنات الأزهرية: (شعبة تربية)، شعبة أو قسم أو تخصص لغة عربية/ أصول دين.

كلية الآداب: تخصصات شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية وآدابها/ الدراسات الإسلامية والعربية/ الدراسات الإسلامية.

كلية دار العلوم: (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية وآدابها).

كلية الألسن: (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية).

كلية الشريعة والقانون: (تخصص الشريعة الإسلامية).

كلية الدراسات الإسلامية والعربية: (شعبة اللغة العربية/ الشريعة الإسلامية/ أصول دين).

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة: (الشعبة العامة).

كلية البنات الأزهرية: (غير شعبة التربية) (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية/ أصول دين).

ثانيًا: تخصص معلم الرياضيات:

كلية التربية: (أساسي/ عام/ خاص/ أزهر) (شعبة/ تخصص/ قسم رياضيات/ معلم فصل / علوم تجارية/ تعليم تجاري إعداد المعلم التجاري).

كلية التربية النوعية: (معلم فصل والتعليم المجتمعي).

كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل: (البرنامج التربوي) (شعبة أو قسم الرياضيات).

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة: (شعبة أو قسم الرياضيات).

كلية العلوم: (عام / أزهر)، تخصصات الرياضيات والرياضيات والحاسب الآلي/ الحاسب الآلي/ علوم الحاسب/ الحوسبة والمعلوماتية.

كلية الهندسة: (عام/ أزهر) أو ما يعادلها.

كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (اقتصاد/ إحصاء) أو ما يعادلها.

كلية التجارة أو ما يعادلها (جميع الشعب).

ثالثًا: تخصص معلم العلوم:

كلية التربية: (أساسي/ عام/ خاص/ أزهر) (كل شعب العلوم– شعبة التعليم الزراعي).

كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل: (البرنامج التربوي) (شعبة أو قسم العلوم).

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة: (شعبة أو قسم العلوم).

كلية العلوم: (جميع الشعب والأقسام عدا الفلك والأرصاد الجوية/ الرياضيات/ الرياضيات والحاسب الآلي/ الإحصاء والحاسب الآلي/ علوم الحاسب/ الحوسبة المعلوماتية).

كلية الزراعة أو ما يعادلها: (جميع الشعب).

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