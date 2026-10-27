ترامب: سأحترم نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس إذا كانت نزيهة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه سيحترم نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة الثلاثاء المقبل "إذا كانت انتخابات نزيهة"، في تلميح جديد إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير واسع النطاق للأصوات.



وأضاف ترامب، في تصريح أثناء توجهه إلى ولاية تكساس للمشاركة في حملة انتخابية جمهورية، أنه سيتعاون مع الديمقراطيين إذا خسر الجمهوريون السيطرة على الكونجرس، لكنه حذر من أن لديه، كرئيس، حق نقض "قوي" على التشريعات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأدلى ترامب، يوم السبت، بصوته مبكرا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مؤكدا أنه صوت لصالح جميع المرشحين الجمهوريين في ولاية فلوريدا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن ترامب وصل برفقة زوجته ميلانيا إلى مكتب المشرف على الانتخابات في مقاطعة بالم بيتش بمدينة ويست بالم بيتش، للإدلاء بصوتيهما، قبل مشاركته في تجمع انتخابي بولاية جورجيا.

وجاءت مشاركة ترامب في التصويت المبكر قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، والتي يتنافس فيها الحزبان الجمهوري والديمقراطي على مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.