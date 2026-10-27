ألمانيا: استئناف حركة القطارات بين هامبورج وبرلين بعد توقفها بسبب العثور على قنبلة

استؤنفت حركة القطارات على الخط الرابط بين هامبورج والعاصمة الألمانية برلين بعد رفع الإغلاق.

وأفادت الشرطة، بأن الجسم الذي عُثر عليه في محطة موسن، إلى الشرق من هامبورج، هو رأس حربي من طراز «إس إيه بي 60»، وهو جزء من ذخيرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وكان الصاعق والمتفجرات لا يزالان موجودين في الصاروخ، الذي يُعتقد أنه بريطاني ومن طراز جو - أرض.

وتولت وحدة إزالة الذخائر تأمين أجزاء الذخيرة ونقلها لإبطال مفعولها.

وكان الموقع الإلكتروني لشركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» قد أشار في البداية إلى «إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بين هامبورج وبرلين».

وجرى الإعداد لتحويل قطارات المسافات الطويلة إلى مسارات بديلة على نطاق واسع. وبعد انتهاء عملية وحدة إزالة الذخائر، رُفع إغلاق الخط واستؤنفت حركة القطارات.

وعُثر على الجسم خلال أعمال بناء بالقرب من محطة موسن، الواقعة في مقاطعة دوقية لاونبورج بولاية شليسفيج - هولشتاين.

وأفاد المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث بأن سكان شارعين في البلدة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1200 نسمة، اضطروا إلى مغادرة منازلهم وشققهم بسبب العثور على القنبلة. وجُهز مركز إيواء طارئ داخل صالة رياضية لاستقبال السكان الذين أُجبروا على إخلاء منازلهم.