رسم وغناء في مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة ضمن رعاية وزارة الثقافة لمواهب طلاب المدارس

شهد مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم إبداعي مليء بالنشاط والفن، بمشاركة 100 طالب وطالبة من خمس مدارس عريقة، وهي: "سعد زغلول الثانوية، و15 مايو الثانوية بنات، وعمر بن الخطاب الثانوية بنين، و15 مايو الثانوية الصناعية، وعمار بن ياسر".

تضمنت الفعاليات ورشتين رئيسيتين، وهما ورشة "تعليم أساسيات الرسم والفنون البصرية"، التي شارك فيها 73 طالبا وطالبة، وتهدف إلى ترسيخ مبادئ الفنون التشكيلية وتطوير الذائقة البصرية والفنية لدى المشاركين، وورشة اكتشاف وتنمية مواهب "الموسيقى والغناء"، التي استضافها مسرح المجمع بمشاركة 27 طالبا وطالبة، حيث شهدت أجواء تفاعلية حماسية أظهرت طاقات فنية وطربية.

تقام فعاليات مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة في إطار تعزيز الدور المجتمعي لنشر الثقافة والفنون، ورعاية وزارة الثقافة للموهوبين من طلاب المدارس، وذلك ضمن برنامج قطاع الفنون التشكيلية، وبالتعاون مع قسم الخدمة المدرسية بالإدارة التعليمية، لتنمية المهارات الإبداعية والفنية لدى طلاب المدارس من مختلف المراحل العمرية، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الورش والأنشطة التفاعلية.

وتمثل هذه الفعاليات الشراكة الممتدة بين القطاعات الثقافية والتعليمية لاكتشاف المواهب المدرسية ورعايتها، وتقديم الدعم اللازم لتمكين النشء من التعبير عن طاقاتهم الإبداعية.