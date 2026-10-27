يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بحي الأزهر، أمسية غنائية لفرقة "أنغامنا الحلوة"، في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، ضمن البرنامج الفني لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

الفرقة التي تأسست عام 2021 بقيادة المايسترو شريف عباس، لإحياء الموروث الغنائي المصري وإتاحته للأجيال الجديدة برؤية فنية تجمع بين الأصالة والتجديد، تقدم في الحفل باقة متنوعة تجمع بين الطرب الأصيل والموشحات والإنشاد الديني والمنولوجات والغناء الاستعراضي.

وشاركت الفرقة في عدد من الفعاليات بمراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، من بينها قبة الغوري وقصر الأمير طاز، عبر عروض تمزج بين الموسيقى والأداء المسرحي.

وتأتي الأمسية ضمن البرنامج الفني الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية لإحياء التراث الموسيقي المصري والعربي، ودعم المواهب الفنية، وتعزيز حضور الفنون التراثية في الحياة الثقافية، اتساقا مع توجهات وزارة الثقافة لصون الهوية الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية.