 شاب يلقى بنفسه أمام السيارات لابتزاز قائديها.. والأمن: مضطرب نفسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شاب يلقى بنفسه أمام السيارات لابتزاز قائديها.. والأمن: مضطرب نفسيا

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 1:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 1:53 م

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إلقاء شخص نفسه أمام السيارات في إطار ابتزاز قائديها وممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بطريق بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إلقاء شخص نفسه أمام السيارات في إطار ابتزاز قائديها وممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بأحد الطرق بالقاهرة.

وأضافت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، من القائمين على التسول واستجداء المارة والتعرض لهم، وبمواجهته تبين معاناته من اضطراب نفسي.

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