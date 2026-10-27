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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إلقاء شخص نفسه أمام السيارات في إطار ابتزاز قائديها وممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بطريق بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إلقاء شخص نفسه أمام السيارات في إطار ابتزاز قائديها وممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بأحد الطرق بالقاهرة.

وأضافت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، من القائمين على التسول واستجداء المارة والتعرض لهم، وبمواجهته تبين معاناته من اضطراب نفسي.