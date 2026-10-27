ضبط المتهم بسرقة حقيبة لاب توب من داخل مسجد بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القبض على المتهم بسرقة حقيبة "لاب توب" من داخل مسجد بالمنوفية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إن أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو وصورة بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لسرقته الحقيبة الخاصة به وبداخلها جهاز "لاب توب" حال تواجده بأحد المساجد بالمنوفية.

وأضافت أنه تبين أنه بتاريخ 23 سبتمبر الماضي تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم من القائم على النشر، وهو مهندس مقيم بدائرة شبين الكوم، بتضرره من أحد الأشخاص لسرقته الحقيبة الخاصة به بأسلوب "المغافلة" وبداخلها جهاز "لاب توب" حال تواجده بأحد المساجد بدائرة القسم.

وأكدت أنه أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف ببيعه "اللاب توب" لأحد أقاربه "حسن النية" أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط جهاز "اللاب توب" المستولى عليه.