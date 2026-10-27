أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، بلوغ نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست 16.7% خلال الساعات الثلاث الأولى من انطلاق الاقتراع، لتصبح الأعلى منذ 45 عاما.

وبحسب اللجنة، أدلى 1.2 مليون ناخب بصوته حتى الساعة العاشرة صباحا، لتصبح أعلى نسبة مشاركة في هذا التوقيت منذ عام 1981، حين أُعيد انتخاب مناحيم بيجن رئيسا لوزراء إسرائيل.

وأوضحت اللجنة أن نسبة المشاركة التي بلغت 16.7% حتى الساعة العاشرة صباحا، أعلى من النسبة المسجلة في نفس فترة التصويت خلال انتخابات عام 2022 والتي بلغت 15.9%، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في 12 ألفا و18 صندوق اقتراع منتشرة في أنحاء إسرائيل، فيما تتنافس 37 قائمة على 120 مقعدا في الكنيست.

وأظهرت استطلاعات الرأي العام، خلال الأسابيع الأخيرة، أن 13 قائمة فقط مرشحة لتجاوز نسبة الحسم والفوز بمقاعد في الكنيست.

وأشارت تقديرات محطات التلفزة الإسرائيلية إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون مرتفعة، في ظل تنافس حاد بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعسكر المعارضة.

وفور إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة العاشرة مساء، ستبدأ عمليات فرز الأصوات وظهور مؤشرات للنتائج، بينما ستبدأ النتائج الرسمية الأولية بالظهور اليوم الأربعاء. ومن المقرر نشر النتائج الرسمية النهائية للانتخابات في 4 نوفمبر المقبل.

من جهته، يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج التشاور مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات بعد أسبوع من يوم الاقتراع، لتحديد عضو الكنيست الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.