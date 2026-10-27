 عون: الاتصالات مستمرة مع واشنطن من أجل وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عون: الاتصالات مستمرة مع واشنطن من أجل وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان


نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 1:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 1:34 م

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن «الاتصالات مستمرة مع واشنطن؛ من أجل وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب».

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال استقبال عون، لوزيرة الخارجية والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي.

ونوه الرئيس اللبناني أن إسرائيل، عبر اعتداءاتها، تضع العراقيل أمام تطبيق اتفاق الإطار، ما يحول دون تمكين الجيش اللبناني من بسط سيادة الدولة حتى الحدود وإعادة الاستقرار.

وأشار إلى أن لبنان يتطلّع إلى دعم الدول الصديقة، ومنها إيرلندا، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الجنوب وإعادة الأسرى، وتمكين الدولة من إعادة إعمار القرى المهدّمة وإعادة أهاليها إليها.

وفي سياق متصل، أوضح أن لبنان يرغب في أن تستكمل قوات «اليونيفيل» مهمتها في الجنوب، ويرحّب بأي قوة أوروبية بديلة بالتعاون مع الأمم المتحدة، في حال تعذّر التمديد.

وأكد أن الدعم اللوجستي والتقني الذي يمكن أن تقدّمه القوة البديلة لـ«اليونيفيل» سيكون له أثر إيجابي في تسهيل مهمة الجيش اللبناني وتيسير حياة المجتمع الجنوبي.

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