بلومبرج: السعودية تسيطر على حريق قرب محطة رأس تنورة لتصدير النفط عقب هجوم

نقلت وكالة «بلومبرج نيوز»، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع أن السعودية تمكنت من إخماد حريق اندلع بالقرب ⁠من أكبر محطة في المملكة لتصدير النفط في رأس تنورة على ساحل الخليج، عقب هجوم وقع في المنطقة.

وذكر تقرير للوكالة ⁠أن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ⁠بالقرب من منشآت تشغلها شركة أرامكو السعودية. وبحسب التقرير، ⁠لم يتضح بعد حجم الأضرار ⁠الناجمة عن الحريق.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الثلاثاء، إنه اعترض ودمر صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقتين في المملكة، مع تصاعد النزاع بين الرياض والجماعة المتحالفة مع إيران.

وأوضح التحالف أن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المنطقة الشرقية، وأربع طائرات مسيّرة باتجاه ⁠المنطقة الجنوبية من المملكة.

وأصدر الدفاع المدني السعودي إنذارات مبكرة للتحذير من خطر محتمل في المنطقة الشرقية ومحافظة الخرج، قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر في المنطقتين.

وكثفت السعودية هجماتها على الحوثيين منذ أن سيطرت الجماعة الشهر الماضي، على مناطق استراتيجية بمحاذاة ساحل اليمن على البحر الأحمر وتقدمت باتجاه ⁠مضيق باب المندب، وهو ممر ملاحي عالمي مهم لصادرات النفط الخليجية يقع على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية مقابل مضيق هرمز.

وأدى تجدد القتال بين ⁠الجانبين إلى انهيار هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، والتي أوقفت إلى حد كبير ⁠الهجمات بين التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وبين الحوثيين الذين ⁠يسيطرون على العاصمة صنعاء.

كما فتح التصعيد جبهة جديدة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.