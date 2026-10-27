نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 شهداء، و32 إصابة.

وأعلنت ارتفاع ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 حتى اليوم، إلى 1565 شهيدًا، و5640 إصابة، و845 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و561 شهيدًا، و175 ألفًا و759 إصابة.

واستشهدت طفلة فلسطينية، صباح الثلاثاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر قصف مناطق في وسط القطاع وإطلاق النار في مناطق متفرقة جنوبه.

وأفادت مصادر ميدانية باستشهاد الطفلة تهاني محمد سعيد شلالفة (6 سنوات)، متأثرة بجراح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، في استمرار لاستهداف المدنيين الفلسطينيين رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وسط القطاع، قصفت قوات الاحتلال منطقة شمال مخيم البريج بقذيفة مدفعية أطلقتها دبابة، فيما أطلقت آلياتها العسكرية النار باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي.

أما جنوبي القطاع، فقد شهدت منطقتا العَلَم والشاكوش غربي مدينة رفح إطلاق نار مكثفًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ضمن سلسلة من الخروقات الميدانية المتواصلة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، إذ شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة، يوم الاثنين، قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار وغارات إسرائيلية أسفرت عن شهداء وجرحى.