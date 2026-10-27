سوريا تستنكر القصف الأردني في درعا وتدعو إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة

أعربت الجمهورية العربية السورية عن استنكارها للقصف الأردني الذي استهدف مواقع في محافظة درعا، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، منوهة أنه يشكل انتهاكًا للسيادة السورية ومبادئ حسن الجوار.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القصف الذي نُفذ أمس طال عدة مواقع في درعا، وترافق مع اختراق الأجواء السورية من دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.

وأكدت الوزارة حرص دمشق على الحفاظ على العلاقات الأخوية مع عمّان، مشددة على رفضها أي تحركات ميدانية من شأنها المساس بالسيادة السورية أو الإخلال بالتنسيق بين البلدين.

وفي سياق متصل، أدانت الخارجية السورية الهجوم الذي استهدف كنيسة مارجرجس قبل أيام، واصفة إياه بالاعتداء على القيم الدينية والإنسانية، ومحذرة من تداعياته على التماسك الاجتماعي.

وقالت إن العمل جار بالتنسيق مع الأردن على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة - بصورة عاجلة - لمنع تكرار هذه الحوادث وضبط الحدود المشتركة.

وأشارت الوزارة إلى وجود أطراف تسعى إلى توتير العلاقات بين البلدين وإثارة الخلافات بينهما، مؤكدة أن اللجنة المشتركة المرتقبة ستعمل على معالجة التجاوزات الميدانية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير التنسيق الأمني بما يحول دون تكرار الحوادث.

من جهته، أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، اعتزاز الأردن بعلاقاته الأخوية مع سوريا وحرصه على تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها خطر تنظيم داعش وعمليات تهريب السلاح والمخدرات.

وأوضح المومني، في تصريحات نقلتها قناة «المملكة»، أن التنسيق الأمني بين البلدين مؤسسي ومستمر منذ سنوات، ويستند إلى الحرص المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية نفذت، الاثنين، ضربات استهدفت مواقع لتنظيم داعش، استنادًا إلى معلومات ميدانية بشأن تهديدات وعمليات إرهابية تستهدف الأمن الوطني الأردني.

وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 20 عنصرًا من التنظيم وتدمير مستودع كبير للأسلحة تابع له.

وأعرب عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن القوات الأردنية تجنبت استهداف المواقع التي أشارت المعلومات إلى وجود مدنيين فيها، وأن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث مع نظيراتها السورية.