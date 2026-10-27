 الرئيس الإيراني يلتقي مع أمير قطر في موسكو ويناقشان تعزيز التعاون في مجال الطاقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإيراني يلتقي مع أمير قطر في موسكو ويناقشان تعزيز التعاون في مجال الطاقة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 12:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 12:39 م

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في روسيا، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، الثلاثاء، استعرض الجانبان مستجدات العلاقات بين طهران والدوحة، مؤكدين أهمية توسيع التعاون السياسي والاقتصادي، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدعم الشراكة بين البلدين.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وتنمية التبادل الاقتصادي والتجاري، إلى جانب تكثيف التنسيق بين الدول المصدرة للغاز.

ووصل بزشكيان إلى موسكو، الاثنين، للمشاركة في القمة التي تُعقد الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلقي كلمة خلال أعمالها، ويعقد لقاءات مع عدد من القادة المشاركين، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة الإيرانية.

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