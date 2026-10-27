الخارجية الإيرانية: عراقجي استعرض مع نظيريه المصري والأردني الأوضاع في الشرق الأوسط

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانين منفصلين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ناقش الأوضاع في الشرق الأوسط خلال اتصالين هاتفيين أجراهما اليوم الثلاثاء مع نظيريه المصري والأردني.

وقال البيان المتعلق بالاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن الطرفين "أكدا ضرورة مواصلة المشاورات السياسية والدبلوماسية من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تبادل عراقجي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما صباح اليوم الثلاثاء، وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

من جانبها، أعلنت الصين أنها تعتزم إرسال مبعوثين إلى الشرق الأوسط في مسعى لمنع التصعيد.

وكان مسئولون بارزون من السعودية وتركيا وباكستان زاروا إيران في محاولة لنزع فتيل التوتر.