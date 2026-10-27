خالد سليم لـ«الشروق»: خضعت لكورس علاجي مكثف للوفاء بوعدي لجمهور مهرجان الموسيقى العربية

أعود للمهرجان بعد غياب منذ 2021.. واختارت «هنعيش» للراحل هاني شاكر لارتباطها بذكرى خاصة في بداياتي الفنية

أعرب المطرب خالد سليم عن سعادته بالعودة إلى المشاركة في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ34، بعد غياب منذ عام 2021، مؤكدًا أن ارتباطاته الفنية داخل مصر وخارجها حالت دون مشاركته في الدورات الماضية، رغم حرصه على التواجد بالمهرجان منذ عام 2007 وحتى 2021.

وقال خالد سليم لـ«الشروق»، إنه سعيد بالعودة إلى المهرجان بعد سنوات من الغياب، مشيرًا إلى أن مشاركته هذا العام كانت تمثل أهمية خاصة بالنسبة إليه، سواء لارتباطه بالتزاماته مع دار الأوبرا المصرية أو لوعده لجمهوره بلقائهم على المسرح.

وكشف عن خضوعه لكورس علاجي مكثف استعدادًا للحفل، حتى يتمكن من الوقوف على المسرح والوفاء بالتزاماته، موضحًا: «كنت حريصًا على الالتزام بوعدي لجمهوري، ومقدرش أفوت الفرصة دي خالص، لأنني كنت عايز أكون موجود وأقابل جمهوري في مهرجان الموسيقى العربية».

وأوضح سليم، أنه حرص على إعداد برنامج غنائي يجمع بين روائع زمن الفن الجميل وعدد من أغنياته الخاصة، لافتًا إلى أنه يفضل تقديم أعمال متنوعة خلال مشاركاته بالمهرجان، والاكتفاء بأغنية أو اثنتين من رصيده الغنائي، بدلًا من الاعتماد على أغنياته الخاصة طوال الحفل.

وأضاف أن اختياراته تأتي انطلاقًا من طبيعة مهرجان الموسيقى العربية، الذي يمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بألوان مختلفة من الغناء، ويحتفي بالأعمال التي تركت بصمة في تاريخ الموسيقى.

وتحدث خالد سليم عن أغنيته «هنعيش» للراحل هاني شاكر، التي اختار تقديمها خلال الحفل لارتباطها بذكرى خاصة في بداياته، موضحًا أنه شارك أثناء دراسته الجامعية في مسابقة لاكتشاف المواهب نظمتها إحدى القنوات الفضائية، وكان الموسيقار حسن فكري يتولى الإشراف الموسيقي على الحفلات المصاحبة لها.

وأضاف أن فكري اقترح عليه غناء إحدى أغنيات الفنان الراحل هاني شاكر، فطلب منه التأكد من موافقة شاكر، ليطمئنه بأن الأخير سيرحب بالأمر، قائلًا له إنه إذا استمع إلى صوته فسيطلب منه غناء جميع أغنياته.

وأكد سليم أن هذه الذكرى من المحطات المهمة في مشواره، وهو ما منحه رغبة في تقديم «هنعيش» مجددًا، مستعيدًا من خلالها جانبًا من رحلته الفنية الأولى.