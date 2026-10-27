خالد سليم وحنين الشاطر يطربان جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة نجوم الأوبرا

-نجوم الأوبرا يتألقون بألحان خالدة على المسرح الكبير

- التخت العربي بقيادة ياسر معوض يستلهم روح الطرب في معهد الموسيقى

واصلت الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ويديرها المايسترو الدكتور محمد الموجي، والمُهداة إلى اسم الفنان الراحل هاني شاكر، رحلة الإبداع، حيث أقيم حفلان متوازيان.

فعلى المسرح الكبير، بعث النجم خالد سليم رسائل الحب التي تضمنتها مجموعة من الأغنيات الشهيرة، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، قدم باقة من المؤلفات التي تركت بصمة في وجدان عشاق الموسيقى العربية، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة، كان منها «هنعيش»، و«على حسب وداد قلبي»، و«شايف البحر»، و«عيشنا قد إيه»، و«لكل عاشق وطن»، و«التوبة»، و«الشموع»، و«بلاش الملامة»، و«نسم علينا الهوى»، و«قارئة الفنجان».

وقبله، نسجت النجمة حنين الشاطر عددًا من المشاعر النبيلة، وقدمت فقرة ضمت مختارات من الأعمال الغنائية البارزة، كان منها «فيها حاجة حلوة»، و«بتونس بيك»، و«الحب اللي كان»، و«كلمات»، و«نسيانك صعب»، و«الأسامي»، و«ألف ليلة وليلة»، ومن أعمالها الخاصة «أعظم إنجازاتي» و«سيدة قلبي».

كما تألق نجوم الأوبرا منار سمير، وأحمد عفت، وأسماء كمال، بنخبة من الألحان الخالدة التي شكلت علامات مضيئة في تاريخ الموسيقى العربية، من بينها «زي العسل»، و«سألوني الناس»، و«أبو عيون جريئة»، و«يا جميل»، و«أشكي لمين»، و«بعد إيه»، و«اسأل روحك».

وعزف عازف الناي ممدوح سرور موسيقى «ماليش أمل» من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وكان الحفل قد استُهل بفيلم تسجيلي بعنوان «موسيقار التجديد»، استعرض محطات من المسيرة الفنية للموسيقار الراحل محمد الموجي، من إعداد ستوديو المونتاج بالأوبرا، وإشراف فني سامر ماضي، ومونتاج راجح فخري وشريف رضا.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، استلهمت فرقة التخت العربي بقيادة الدكتور ياسر معوض روح الطرب، وعزفت مجموعة من الأنغام الجماهيرية، بمشاركة الفنان عمرو سمير (بان فلوت)، والفنانة نهلة البباوي (بيانو)، كان منها «فين قلبي»، و«كوكب تاني»، و«يا صلاة الزين»، و«الليلة الكبيرة»، و«يا من هواه»، و«أعطني الناي»، و«سهر الليالي»، و«يا جميل»، و«منحرمش العمر»، و«الحب اللي كان»، و«قلبي ومفتاحه»، و«أول مرة تحب»، و«ضمير أبلة حكمت»، وغيرها.