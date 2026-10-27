قال الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن عدد النواب الذين أيدوا بشكل مطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدفاع عن المملكة العربية السعودية حال طُلب ذلك؛ تخطى 571 نائبا من إجمالي 596 عضوا بالبرلمان.

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "على مدار الأيام الثلاثة التي شهدت الجلسات السرية لمناقشة طلب رئيس الجمهورية بإرسال قوات للدفاع عن المملكة العربية السعودية حال طُلب ذلك، كانت هذه الجلسات تاريخية، ولحظات تاريخية عشناها داخل مجلس النواب على مدار تلك الأيام الثلاثة".

ونوه إلى أن إتاحة الوقت والفرصة على مدار ثلاثة أيام كانت "أمرا إيجابيا"، لا سيما أن الموضوع يتعلق بالأمن القومي العربي والمصري، مشددا أن "الأغلبية الساحقة أيدت القرار".

وأضاف أن هناك نوعين من الأغلبية، الأغلبية المطلقة 50% زائد واحد، والتي توازي نحو 299 صوتا، وأغلبية الثلثين الخاصة التي تتطلب 397 نائبا، مؤكدا أن حجم التصويت تخطى 571 نائبا.

وأشار إلى أن النواب الذين امتنعوا عن التصويت أعلنوا في كلماتهم ثقتهم الكاملة في رؤية وتوجه القيادة السياسية، مشددا في الوقت ذاته أن "اختلاف الرأي يُحترم من الجميع".

وأكد أن القرارات التي يترتب عليها التزامات عسكرية وأمنية وخروج قوات من "خير أجناد الأرض" خارج حدود الدولة كان يتطلب "دراسة كافية والاستماع لكل الآراء وممثل الحكومة"، لافتا إلى أن الجلسات حضرها المستشار هاني عازر وزير المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي ممثل وزارة الدفاع، لتوضيح طبيعة الطلب المقدم من الرئيس عبد الفتح السيسي.

وأوضح أن الهيئة البرلمانية للحزب عقدت اجتماعا استمر ساعتين بمجرد دعوة رئيس المجلس للانعقاد الطارئ، لإتاحة مساحة كاملة لنواب الحزب للمناقشة المستفيضة دون أي ضغوط لفرض قرار بعينه.

وأضاف أن اجتماع الهيئة البرلمانية انتهى بالإجماع على تأييد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية للدفاع عن السعودية حال طلبها، والوقوف خلف القيادة السياسية والشعب المصري.

وشدد أن مصر "لا يمكن أن تكون في معزل عن مخاطر تواجه دولة شقيقة"، لافتا إلى أن تداعيات وتوسع الصراع يؤثر على أمن الملاحة في البحر الأحمر.