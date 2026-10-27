وزير التموين: اشترينا القمح المحلي بـ 310 دولارات من المزارعين رغم استيراده بـ 270 دولارا

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة أعلنت في العام الماضي سعرا مميزا للمزارع المصري لتوريد القمح، مشيرا إلى انعكاس ذلك على كميات التوريد، والوصول إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي، وتحقيق "رقم غير مسبوق" بارتفاع 17%.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن تحقيق ذلك جاء عبر تحديد سعر 2500 جنيه للأردب، لافتا إلى أن حساب سعر التوريد وقسمته على سعر الدولار في ذلك الوقت، يشير إلى أن الحكومة كانت تدفع ما يعادل نحو 310 دولارات، في حين كانت تكلفة الاستيراد 270 دولارا.

وأكد أن دفع سعر أعلى من الاستيراد للمزارعين جاء بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها في الوقت ذاته إلى أن الرئيس السيسي أعلن في نهاية منتدى مصر سعرا مميزا آخر لهذا العام، ولكنه قد لا يتجاوز السعر العالمي، كما حدث في المرات السابقة.

وأشار إلى أن مواجهة صعوبات في أسعار العيش الإفرنجي للمخابز استدعت تدخل الوزارة بالسحب من المخزون الاستراتيجي، مشددا أن "المخزون آمن".

وأوضح أن المفهوم القديم القائم على زيادة عدد المفتشين كلما زاد عدد المخابز تغير اليوم مع الاعتماد على التكنولوجيا، لافتا إلى إنشاء تطبيقات رقابية تشمل "كارت المفتش" و"رادار الأسعار".

وأكد أن منظومة المخابز تضم أكثر من 35 ألف مخبز يُقدم الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين، في حين لا يتعدى عدد مخابز العيش الحر 5 آلاف مخبز، مشددا أنها تظل خاضعة للرقابة والقدرة على المتابعة، مع استمرار التعاون والتنسيق مع الغرف التجارية خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف معهم في سعر القمح.