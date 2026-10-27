صندوق مكافحة الإدمان: ضبط عينات إيجابية للحشيش والترامادول بين سائقي الحافلات المدرسية

قال مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يكثف حملاته على سائقي الحافلات المدرسية طوال العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الحملات لا تقتصر على فترة الدراسة، بل تمتد إلى أيام الإجازات وتتم على الطرق السريعة.

وأضاف "وهبة" عبر برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة، على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن الصندوق، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمرور، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، ينفذ حملات مفاجئة على المدارس لتحليل المخدرات لجميع سائقي الحافلات المدرسية، مشيرًا إلى أنه في حالة ثبوت تعاطي السائق للمواد المخدرة، تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتابع أن السائق الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يُحال إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما يُنسق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل إذا كان تابعًا لإحدى المدارس.

ولفت إلى أنه خلال شهر ونصف من بداية العام الدراسي الحالي، وحتى الآن، جرى الكشف على أكثر من 3660 سائق حافلة مدرسية، وتبينت إيجابية 22 عينة لتعاطي المواد المخدرة، من بينها "الحشيش والترامادول"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الحالات الإيجابية إلى النيابة العامة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصل السائقين الذين يعملون بالمدارس.

وأكد أن حملات الكشف تشمل أيضًا كثيرًا من السائقين الذين يتعاقد معهم أولياء الأمور بشكل خاص، أو من خلال شركات خاصة، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأشار إلى أن الصندوق أطلق مبادرة تتيح لأولياء الأمور الإبلاغ عن أي سائق يشتبهون في تعاطيه المواد المخدرة، من خلال الاتصال بالخط الساخن للصندوق على رقم 16023، وفور تلقي البلاغ، تتوجه لجنة بشكل مفاجئ إلى المدرسة لتحليل عينة من السائق المشكو في حقه، إلى جانب إجراء التحاليل لجميع السائقين بالمدرسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت إيجابية عينته.