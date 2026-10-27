أرملة هاني شاكر تنفي دخوله في غيبوبة قبل وفاته: كان في وعيه لآخر دقيقة وبيكلمنا

تحدثت نهلة توفيق، زوجة الفنان الراحل هاني شاكر، عن كواليس اللحظات الأخيرة لحياة الفنان الراحل، قائلة إنه كان إنسانًا استثنائيًا و«تركيبة يصعب تكرارها كثيرا».

ونفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، ما أُثير حول دخول الراحل بغيبوبة قبل وفاته، مؤكدة أنه «لآخر دقيقة كان صاحي وبيكلمنا».

وقالت إن أنه خرج من العناية المركّزة في باريس وزاره أحفاده وأنه كان بخير حتى اللحظات الأخيرة، مضيفة: «قعدنا معاه في الأوضة 48 ساعة بالليل فقد النفس».

وتابعت أن الراحل لم يترك أي كلمات أخيرة لأنه توفي فجأة، لافتة إلى أن سفرهم لباريس كان بهدف إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي وذلك بعدما استقرت حالته في القاهرة، معقبة: «مكنش فيه غيبوبة علشان يقول لي.. هو عمر والحمد لله إن ربنا مطولش عليه»

وأضافت: «إحنا كنا رايحين علشان نوع من العلاج الطبيعي وكان في كامل وعيه ولم يدخل في غيبوبة بعد العملية خالص».

وأشارت إلى أن الجانب الإنساني للراحل أثر في كل من التقى به، وإلى أن «كل من قابل هاني شعر بدفء مشاعره وصدقه وطيبته غير المفتعلة.. ولذلك وصل للناس».

وذكرت أن الجميع شعر عند وفاة الراحل هاني شاكر بأن المتوفى هو أحد أفراد عائلاتهم وليس مُجرد فنان محبوب لأنه شاركهم في جميع مراحل حياتهم وكان «رفيق حزن وفرح في حياتنا على مدى أجيال»، متابعة: «هاني عنده حتة إنسانية طاغية، ويُمكن دا اللي مؤثر في الناس جدًا».



وتوفي المطرب هاني شاكر، في مايو 2026، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، تشييع جثمان هاني شاكر يوم الأربعاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، كما يقام العزاء يوم الخميس في نفس المسجد.