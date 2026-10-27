سمير فرج: اقتصاد إيران مترد للغاية وقد تبدي مرونة للتوصل إلى حل قبل الضربة الأمريكية

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الأيام المقبلة ستشهد حدثين مهمين قد يحددان مسار التطورات المتعلقة بإيران، وهما الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم 27 أكتوبر الجاري، والانتخابات الأمريكية يوم 3 نوفمبر المقبل، متوقعًا ألا تحدث تطورات حاسمة قبل انتهاء هذه الانتخابات.

وأضاف "فرج" عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، اليوم الاثنين، أن المشهد الحالي يشهد ما وصفه بـ "سياسة عض الأصابع.. كل طرف يعض الآخر"، موضحًا أن إيران تدرك أن الولايات المتحدة الأميركية قد تتجه إلى توجيه ضربة عسكرية لها بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، في ظل استعدادات عسكرية أمريكية وتحركات للضغط عليها اقتصاديًا.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكثر جدية في الضرب، خاصة مع سحب رعاياها من بعض الدول في المنطقة، مضيفًا أن الوضع الاقتصادي في إيران متردٍ للغاية، مشيرًا إلى أن الضغوط الأمريكية على تركيا، إلى جانب إغلاق الحدود البرية، زادت من صعوبة الموقف الإيراني.

واستكمل أن المتحدث الإيراني أعلن، أمس، استمرار المباحثات بين طهران وواشنطن، رغم نفي الطرفين وجود مفاوضات، معربًا عن اعتقاده بأن إيران قد تبدي مرونة قبل الانتخابات الأمريكية بيوم أو بعدها، بهدف التوصل إلى حل.

وأشار إلى أن إسرائيل أرسلت، قبل أيام، مجموعة من المقاتلات التي عبرت فوق الأردن والعراق ووصلت إلى الحدود، معتبرًا أن هذه التحركات تأتي في إطار التهيئة أو ممارسة الضغط على إيران، وإيصال رسالة بشأن احتمال مشاركة إسرائيل في العمليات العسكرية.

وأكد أن التطورات المقبلة ستتوقف على ما بعد الانتخابات الأمريكية، متوقعًا أن يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء فاز أو خسر حزبه، إلى مواصلة الضغط على إيران، إما لإجبارها على قبول الشروط الأمريكية، أو من خلال توجيه ضربة عسكرية قوية بالتعاون مع إسرائيل.