«أبرزهم كين ويامال» إسبانيا وبرشلونة يكتسحان سباق 13 جائزة في حفل الكرة الذهبية

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وزعت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية 13 جائزة متنوعة خلال حفل الكرة الذهبية السنوي، مساء الإثنين، لتكريم الأفضل في العالم لعام 2026.

أقيم حفل العام الجاري بشكل استثنائي في العاصمة الإنجليزية، لندن، بمناسبة مرور 70 عاما على إطلاق النسخة الأولى من جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وشهدت لائحة الجوائز اكتساح كبير لنادي برشلونة وإسبانيا بالظهور في 6 فئات مختلفة لجوائز "بالون دور" على مستوى الرجال والسيدات.

وجاءت قائمة الجوائز على النحو التالي..

الكرة الذهبية للرجال - هاري كين (إنجلترا / بايرن ميونخ)

الكرة الذهبية للسيدات - أليكسيا بوتياس (إسبانيا / برشلونة)

جائزة أفضل مهاجم للرجال - هاري كين(إنجلترا / بايرن ميونخ)

جائزة أفضل مهاجمة للسيدات - شارلين كورال (المكسيك / باتشوكا)

جائزة أفضل نادٍ للرجال - باريس سان جيرمان الفرنسي.

جائزة أفضل نادٍ للسيدات – برشلونة الإسباني.

جائزة سقراط للأعمال الخيرية - بوكايو ساكا (إنجلترا / أرسنال)

جائزة أفضل حارس مرمى للرجال - أوناي سيمون (إسبانيا / أتلتيك بلباو)

جائزة أفضل حارسة مرمى للسيدات - كاتا كول (إسبانيا / برشلونة)

جائزة أفضل مدرب للرجال - لويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا).

جائزة أفضل مدرب للسيدات - بير روميو (برشلونة).

جائزة أفضل موهبة شابة للسيدات - فيكي لوبيز (إسبانيا / برشلونة).

جائزة أفضل موهبة شابة للرجال - لامين يامال (إسبانيا / برشلونة).