أرملة هاني شاكر عن جنازته: كانت مشرفة جدا وهادئة مثله

ردّت نهلة توفيق، زوجة الفنان الراحل هاني شاكر، على منتقدي عدم إقامة جنازة شعبية للفنان الراحل وتكريمه، قائلة إن «الجنازة كانت مشرفة جدًا وهادئة مثله».

وأشارت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى عدم تفضيلها لما يحدث في جنازات المشاهير حيث يُمكن أن «ينقلب النعش»، وغيره.

وقالت: «الموضوع مش محتاج منظرة هذا موت وهاني حياته هادئة ولم أحب إن الموضوع يخلص غير بشكل هادئ ومحترم مثله».

وذكرت أن مسيرة الفنان هاني شاكر استمرت على مدى 50 عامًا وأن نجاحه لم يكن صاخبًا، متابعة أن «هاني على مدى 50 سنة هو نفسه متنازلش لحظة منزلش عن مستواه همسة.. وأنا حبيت الدنيا تبقى كدا».

وأضافت: «حب الناس هو اللي باقي وربنا يجعل حب الناس الكبير اللي أنا شفته في ميزان حسناته ويُحسن ختامنا».

شهد حفل افتتاح الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية تكريمًا خاصًا للفنان الراحل هاني شاكر، أمير الغناء العربي، الذي تحمل الدورة اسمه تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة لنحو خمسة عقود.

وتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي استعرض محطات من مسيرة الراحل في السينما والطرب، كما كرم الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، اسم الفنان الراحل، وتسلمت التكريم زوجته نهلة وابنه شريف هاني شاكر، بمشاركة حفيدي الفنان الراحل، وذلك خلال حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأعرب وزير الثقافة عن تقديره لمسيرة هاني شاكر الفنية، كاشفًا عن مشروع لتنفيذ تمثال للفنان الراحل ووضعه في ساحة دار الأوبرا المصرية خلال الفترة المقبلة، تقديرًا لمكانته الفنية وإسهاماته في الغناء المصري والعربي.



وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، تشييع جثمان هاني شاكر يوم الأربعاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، كما يقام العزاء يوم الخميس في نفس المسجد