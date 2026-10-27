وجه النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، رسالة شكر مؤثرة إلى عائلته وزوجته وزملائه ومدربيه، عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026، مؤكداً أن الإنجاز الذي حققه لم يكن ليتحقق دون الدعم الذي تلقاه طوال مسيرته الكروية.

وأعرب قائد منتخب إنجلترا ومهاجم بايرن ميونخ عن سعادته الكبيرة خلال كلمته في الحفل الذي أقيم بالعاصمة البريطانية لندن، مساء الإثنين، مشيراً إلى أن وجوده بين نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية جعل اللحظة استثنائية، قبل أن يهنئ الفائزين والمرشحين، مشيداً بما قدموه من مستويات تعكس قيمة العمل الجاد والإصرار.

وحرص كين على توجيه الشكر إلى زملائه في بايرن ميونخ والجهازين الفني والإداري، مؤكداً أن روح المنافسة والدعم المتبادل أسهما في تطوره لاعباً وقائداً، كما أشاد بزملائه في المنتخب الإنجليزي، معتبراً أن الروح الجماعية التي جمعتهم كانت من أبرز مكاسب الفترة الماضية.

ولم يغفل المهاجم الإنجليزي دور ناديه السابق، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في صناعة مسيرته، مشيراً إلى أن النادي ومدربيه أسهموا في تحقيق حلمه والوصول إلى المكانة التي بلغها، رغم ما شهدته رحلته من تحديات ومحطات صعبة.

وكانت عائلة كين حاضرة بقوة في كلمته، إذ وجّه الشكر إلى شقيقه تشارلي، الذي تقاسم معه شغفه بكرة القدم منذ الطفولة، كما أشاد بوالديه وما قدماه من تضحيات، بداية من اصطحابه إلى التدريبات وحتى مساندته المستمرة في مختلف مراحل مشواره، قائلا "شكرا أبي وأمي على كل هذه التضحيات والدعم والمساندة".

واختتم كين كلمته برسائل مؤثرة إلى أطفاله وزوجته كيت، واصفاً الأخيرة بأعز أصدقائه وأكبر داعميه، ومؤكداً أنها ضحّت بالكثير لمساعدته على تحقيق أحلامه، قائلاً إن هذا الإنجاز لم يكن ممكناً دون وجودها إلى جانبه، قائلا "كنت أشعر، بأنها كانت تريد أن أفوز بهذه الجائزة أكثر مني".

وأصبح هاري كين خامس لاعب إنجليزي يفوز بالكرة الذهبية بعد ستانلي ماتيوس (1956)، وبوبي تشارلتون (1966)، وكيفن كيجان (1978، 1979)، ومايكل أوين (2001)، وذلك بفضل تألقه في الموسم الماضي بتسجيل 73 هدفا في 65 مباراة بجميع المسابقات.