وضع هاري كين قائد منتخب إنجلترا، ونجم بايرن ميونخ الألماني نفسه بين أساطير كرة القدم في بلاده بعد الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

أصبح كين (33 عاما) خامس لاعب إنجليزي يفوز بهذه الجائزة المرموقة، والأول منذ فوز مايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق الذي حقق الجائزة في عام 2001.

وتضم قائمة أساطير إنجلترا الفائزين بالكرة الذهبية كل من ستانلي ماثيوز الذي كان أول إنجليزي يفوز بها في عام 1956، ثم السير بوبي تشارلتون في 1966، وكيفن كيجان "مرتين" في 1978 و1979.

وانتزع هاري كين الجائزة بفضل تألقه مع بايرن ميونخ بطل الثلاثية المحلية في ألمانيا هذا العام إضافة إلى تسجيله 5 أهداف في مشوار فوز إنجلترا ببرونزية مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وإجمالا، سجل هاري كين 73 هدفا و8 تمريرات حاسمة في 65 مباراة بالموسم الماضي 2025-2026.

وفاز النجم الإنجليزي أيضا بجائزة أفضل مهاجم في العالم خلال الحفل الذي أقيم لأول مرة في أحد مسارح العاصمة الإنجليزية لندن، بمناسبة مرور 70 عاما على إطلاق النسخة الأولى من جائزة الكرة الذهبية.