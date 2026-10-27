ردّ المهندس خالد الوصيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، على التساؤلات حول مدى تفهم دول حوض النيل، وإفريقيا، والتفهم الدولي لعدالة قضية مصر فيما يتعلق بنهر النيل.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، إن حوض النيل مكون من 11 دولة منها مصر، وأن علاقة القاهرة بـ9 منها «فوق الممتازة».

ولفت إلى الشراكة المستمرة بين مصر وهذه الدول الـ9، وتنفيذهم لمشاريع مشتركة، وغيرها، مؤكدًا أن «المشروعات بيننا وبين دول حوض النيل على أفضل ما يكون».

ونوه إلى أن العلاقات المصرية الإفريقية في أفضل مستوياتها حاليًا، مضيفًا أن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري طرح مشكلات إفريقيا في عدد من المؤتمرات الدولية، باعتبار أن «مصر تمثل إفريقيا كلها بشكل عام».

وتطرق إلى التصريحات الرئاسية بأن مصر تعتمد على نهر النيل في 98% احتياجاتها المائية، مشيرًا إلى أن هذه «حاجة فريدة على مستوى العالم».

وأضاف أن «أي رهان على فرض الأمر الواقع هو رهان خاسر»، وأن «وجود منابع النهر في دولة لا يمنحها حق التصرف المنفرد وهذا شيء ينطبق مع القانون الدولي والمنطق العام، وروح التعاون التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل للجميع».