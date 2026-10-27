وكيل دفاع النواب: الأيام المقبلة ستكشف أن مصر أفشلت مخططا كبيرا كان يُحاك بالمنطقة وبالسعودية

قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن أكثر من ثلثي أعضاء المجلس وافقوا وقوفًا على قرار تفويض الرئيس بإرسال قوات للدفاع عن السعودية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أنه على الرغم من موافقة غالبية الأعضاء، فإن البعض تحفظوا عليه مستشهدين بحرب اليمن وغيرها.

وأشار إلى أن هذه القوات تهدف «للدفاع عن السعودية وليست ضد اليمن»، مضيفًا أن أمن المملكة العربية السعودية يُعتبر امتدادًا للأمن القومي المصري.

وتابع أن «رؤية مصر من زمان حتى في سوريا وباقي المنازعات في الوطن العربي هي الصائبة»، مشيرًا إلى أن «الدبلوماسية المصرية خالصة وتبتغي وجه الله والصالح العام وليس لها مآرب أخرى».

وذكر أن جلسة الإثنين شهدت حضور النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، وأن المناقشات بشأن هذا الملف دارت داخل المجلس على مدار 3 جلسات.

وثمّن اتباع الرئيس للإجراءات الدستورية فيما يتعلق بعرض قضية تفويضه باتخاذ ما يلزم لدعم المملكة العربية السعودية على البرلمان، قائلًا: «هذا شيء إيجابي جدًا ويقول إن مصر دولة مؤسسات ولا يوجد انفراد في القرار».

وأضاف: «أُثمن قرار البرلمان والقيادة السياسية الحكيمة وأقول كلمة على مسئوليتي أن الأيام المقبلة هتكشف إن مصر أفشلت مخطط كبير كان يُحاك بالمنطقة وبالسعودية زي ما أفشلت التهجير في فلسطين»، معلقًا أن «الأيام هتكشف دور مصر باعتبارها عمود الخيمة للعرب».



ووافق مجلس النواب، اليوم، بأغلبية أعضائه وقوفًا على قرار تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم لدعم المملكة العربية السعودية ومساندتها، وذلك خلال جلسة عامة سرية خُصصت لمناقشة التفويض.

وتأتي الجلسة استكمالًا لجلسات سرية عقدها المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الماضي، لمناقشة سبل دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه