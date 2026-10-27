قال الدكتور بسيوني عبد الرازق زايد، رئيس قسم بحوث الأرز بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن تحرك أسعار الأرز مؤخرًا يُعد "تصحيحا للسعر، ليصبح مجزيا للفلاح إلى حد ما، وفي الوقت نفسه مرضيا للمستهلك"، مشددا أنه "لا يوجد مغالاة نهائيا في سعر الأرز".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن الأرز سلعة حرة تخضع لقانون العرض والطلب، لافتا إلى أن السوق شهد قبل أربعة أسابيع وفرة كبيرة في المعروض وضعفا في الطلب هبط بسعر طن الأرز رفيع الحبة إلى نحو 12500 جنيه.

وأشار إلى ارتفاع الأسعار بعد مرور أسبوعين من الحصاد، وصعود سعر طن الأرز الرفيع إلى ما بين 13700 لـ 14000 جنيه، لافتا إلى أن دخول بعض الشركات الخاصة للشراء بعد أسبوعين من بدء موسم الحصاد أدى لتحريك الأسعار.

وأوضح أن سعر كيلو الأرز الأبيض الرفيع للمستهلك يصل إلى ما بين 22 إلى 25 جنيها، حسب الجودة، بينما تستقر أسعار الأرز عريض الحبة منذ بداية الموسم لتتراوح بين 15000 إلى 15200 جنيه، ويباع كيلو الأرز الأبيض العريض في الأسواق بأسعار تتراوح من 25 إلى 28 جنيها، وبحد أقصى 32 جنيها للكيلو.

ورأى أن الأسعار في مصر "منخفضة جدًا"، مستشهدا بزيارته الأخيرة لإحدى الدول التي يُباع فيها كيلو الأرز بما يعادل 60 إلى 75 جنيها مصريا، قائلا: "السعر عندنا منخفض جدًا مقارنة بالأسعار العالمية، كنت الجمعة الماضية خارج مصر، دخلت المحال لقيت سعر الكيلو الأرز عريض الحبة هناك على العكس عندنا، بيوصل 75 جنيها مصريا، وسعر الأرز الرفيع كان بحوالي 60 إلى 65 جنيها، ولا تزال الأسعار عندنا جيدة للمستهلك".