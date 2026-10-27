متحدث الري: اتفاقية لإنشاء بحيرات صناعية بسانت كاترين خلال أسبوع القاهرة للمياه

ذكر المهندس خالد الوصيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عقد اتفاقية لتنفيذ بحيرات صناعية في سانت كاترين بجنوب سيناء، لأنها معرضة للسيول، وذلك خلال فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي تستمر حتى 29 أكتوبر الجاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، إن الاتفاقية تهدف إلى استغلال مياه السيول في مشاريع تنموية، كاستخدامها في الصوب الزراعية، وتوفير مياه صالحة للشرب، وغيرها.

وتابع: «المياه بالنسبة لنا قضية تنمية أساسية وإن مصر من أوائل الدول التي تعيد استخدام المياه أكثر من مرة والاستفادة منها في تحقيق التنمية».

وتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجال إدارة المياه، مشيرًا إلى أهمية استخدامه في «إنشاء تطبيق وتوأمة رقمية، لتكون الترعة ممثلة بكل إحداثياتها ونقاطها على شاشة تُساعد في اتخاذ قرارات إدارة المياه».

وتابع: «هذا مجال جديد ولا أستطيع أن أقول أن هذا المشروع سيطبق في مصر كلها ولكن لابد أن تأخذ التجربة وقتها ودراساتها وأن يتم تقييمها ومتابعتها بشكل جيد لننطلق من مرحلة المشروع الرائد إلى التنفيذ بشكل عام».

وفي سياق آخر، ذكر أنهم يستهدفون الخروج بسياسات وتطبيقات عملية من المناقشات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات، لافتًا إلى أن النسخة الحالية من أسبوع القاهرة للمياه هي التاسعة، وإلى الأمور التي تراكمت ونفّذت على مدار الـ8 سنوات الماضية.

واستشهد بملف التغيرات المناخية، وبدء مشروعات لحماية السواحل من الآثار السلبية لارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط، وأنهم يأخذون في الاعتبار التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية حتى العام 2100، معلقًا: «دا بقى فكرة إزاي العلم بيدينا ضوء أخضر نسير على هداه».

ولفت إلى مشاريع الحماية من السيول التي نُفّذت على مدار الـ10 سنوات الماضية، ومنها إنشاء بحيرات صناعية، ومقرات للسيول، مشيرًا إلى أن انهيار طريق طابا في 2014 كانت آخر حادثة كبرى مرتبطة بالسيول.

وانطلقت، الأحد، فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، الذي يستمر حتى الخميس 29 أكتوبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان «المياه حافزا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام».