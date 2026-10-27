قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن السعودية تمثل "وضعا خاصا" لدى جميع المصريين بمختلف ثقافاتهم؛ لكونها دولة عربية شقيقة وتضم الحرمين الشريفين.

وشدد خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على ارتباط الأمن القومي المصري بأمن السعودية والخليج، قائلا: "عندما طلب رئيس الجمهورية تفويضا من مجلس النواب لإرسال قوات للدفاع عن المملكة العربية السعودية، فإننا نتحدث عن وضع وموقف طبيعي، التي هي في الآخر مصر، الأمن القومي المصري مرتبط تماما بالأمن السعودي وأمن الخليج، الموضوع لا يتجزأ".

وأشار إلى أن التداعيات والحروب باتت تؤثر في العالم بأسره أيا كانت مسافة البعد عن موقع الحدث، فكيف إذا كان التأثير واقعا في المنطقة وعلى دولة شقيقة كالسعودية.

ونوه أن موافقة المجلس حظيت بـ " أغلبية ساحقة" ولم تقتصر على نسبة الثلثين، متابعا: "هو موقف شعبي، كون مجلس النواب يُعبر عن الشعب، ولكن في مواقف معينة يكون هناك تلاحم غير عادي بين رئيس الجمهورية، والقيادة العسكرية، والمجلس التشريعي، والشعب، فعندما ينصهر الجميع في بوتقة واحدة، يتحد الرأي في التوقيت نفسه، ولا يكون هناك أي خلاف أو جدال في مسألة ضرورية وطبيعية".

وشدد أن الدور المصري يسعى دائما إلى السلام، ولوقف جميع الحروب التي بدأت تستنزف الإنسانية في كل مكان، مؤكدا أن الموافقة جرت بـ الأغلبية المطلقة الكاسحة" ولم تقتصر على حزب الأغلبية أو أحزاب الموالاة بل شملت المجلس بالكامل.

ولفت إلى عدم إمكانية تحديد عدد الرافضين بدقة أثناء الوقوف في القاعة، مشيرا إلى أن ما ورد في الأخبار المتداولة لاحقا يفيد بوجود حزب ونائبين أو ثلاثة يمثلون "عددا بسيطا" مقابل الأغلبية التي أيدت القرار.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الاثنين، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، وجاء التصويت على قرار التفويض خلال الجلسة السرية الثالثة لمناقشة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية.