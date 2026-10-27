قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن السوق العقارية في مصر تشهد تراجعًا في معدلات الشراء نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، مستبعدًا وصولها إلى مرحلة الفقاعة العقارية.

وأضاف، خلال ببرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن المواطن الذي كان يستطيع شراء فيلا مقابل 5 أو 10 ملايين جنيه أصبح يواجه صعوبة في شرائها بالأسعار الحالية.

وأشار إلى أن القلق من الأوضاع الإقليمية يضغط بدوره على قرارات الشراء، قائلًا: «لما يبقى الشخص قلقان إن فيه حرب، مين هيبقى له نفس يشتري عقار والدنيا بايظة كده؟»، محذرًا من دفع المنطقة إلى دوامة متتالية من الأزمات.

وأوضح ساويرس أن البيع النقدي أصبح أكثر صعوبة مع تراجع القدرة الشرائية، بينما يواجه المطورون العقاريون تحديًا آخر يتمثل في وصول القدرة التنفيذية للمقاولين المصريين إلى أقصى طاقتها.

وأضاف أن حجم المشروعات المطروحة يتجاوز القدرة الحالية لشركات المقاولات على التنفيذ، ما يصعّب على المطورين توفير مقاولين لجميع الأعمال المطلوبة.

واعتبر أن تشغيل قطاع المقاولات بكامل طاقته يمثل مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، لما يعكسه من ارتفاع مستويات النشاط والاستفادة من القوى العاملة والإمكانات المتاحة.