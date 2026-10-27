قالت الفنانة كارمن بصيبص إن تجربة الأمومة غيرت أولوياتها ونظرتها إلى الحياة بصورة كبيرة، موضحة أن ابنتها رافقتها خلال فترة تصوير مسلسل «ليل» في تركيا، التي امتدت لنحو تسعة أشهر.

وأضافت في لقائها بالإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «الصورة»، على هامش مهرجان الجونة، عبر قناة «النهار»، أن ابنتها كانت تبلغ ثمانية أشهر عندما بدأت التصوير، ما دفعها إلى الانتقال إلى تركيا برفقة أسرتها طوال فترة العمل تقريبًا.

وذكرت بصيبص أن زوجها يمثل أكبر مصدر للدعم لها، ورافقها خلال وجودها في تركيا، مع اضطراره إلى السفر أحيانًا بسبب ارتباطاته المهنية، فيما كانت والدتها تتولى مساعدتها في أوقات أخرى.

وأوضحت أن السفر المتكرر بين تركيا ولبنان لم يكن سهلًا بالنسبة إليها مع وجود طفلة صغيرة، لذلك فضلت الاستقرار هناك خلال التصوير، بينما كان أفراد الأسرة يتنقلون ذهابًا وإيابًا.

وأكدت أن الأمومة أحدثت تحولًا واسعًا في حياتها، متابِعة: «غيرت كل شيء.. الأولويات، وكيف بشوف الدنيا، وكيف بشوف كل شيء، والخوف اللي عندي تجاهها».

وأشارت كارمن بصيبص إلى استمرار إقامتها الأساسية في بيروت رغم تنقلها المتكرر للعمل بين مصر وتركيا ودول أخرى، مؤكدة أن لبنان يظل المكان الذي تعود إليه مع أسرتها.

وقالت إن قرار البقاء في لبنان لم يكن سهلًا، كما أن قرار السفر منه ليس سهلًا أيضًا، موضحة أنها امتلكت ظروفًا وفرصًا سمحت لها بالاستمرار في بلدها، في وقت يضطر فيه آخرون إلى السفر من أجل العمل.