انطلقت اليوم انتخابات الكنيست الإسرائيلي حيث من المتوقع عدم تمكن معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو تكتل المعارضة من الحصول على أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة.

ولن تحدد نتائج هذه الانتخابات من سيقود إسرائيل فقط، ولكنها ستحدد أيضًا طريقة تعاملها مع ملفات شائكة على الصعيد الخارجي والداخلي، وفقا لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.

ويتوجه الناخبون الإسرائيليون إلى مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 120 عضوًا في الكنيست السادس والعشرين.

وهذه الانتخابات الأولى منذ أحداث السابع من اكتوبر عام 2023 ما يعد استفتاء على بقاء نتنياهو في السلطه من عدمه.

ويضع الإسرائيليون في اعتبارهم كيفية تعامل الحكومة القادمة مع قضايا هامة، مثل التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، وتطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية على الحريديم، ومخاوف بشأن تكاليف المعيشة، ورؤية العالم لإسرائيل، ولا سيما قضايا أخرى تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي.

وعلى الرغم من الاهتمام الواسع بالحرب في غزة فإن قضيه إقامة دولة فلسطينية لا تعتبر أولوية بالنسبة إلى معظم الإسرائيليين والأحزاب اليهودية، ولم تحصل على تأييد سوى من أقلية تتمثل في الأحزاب العربية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين نتنياهو وقوى المعارضة. وقد يتحدد مصير قدرة الطرفين على حصد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، بواقع 61 مقعدًا، بحسب التغيرات التي ستطرأ على خارطة الأحزاب وبعض الأحزاب الصغرى.