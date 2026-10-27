انطلاق التصويت في أول انتخابات إسرائيلية بعد إبادة غزة

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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، فتح صناديق الاقتراع وبدء عملية الانتخاب في إسرائيل للكنيست الـ26، حسبما نقلت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي الرسمية.

ووفقا للجنة الانتخابات، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي ومن المقرر أن تغلق في الساعة 10 مساء.

ويتنافس 37 حزبا في الانتخابات، مع الحاجة واحد منهم على الأقل للحصول على 61 مقعدا لتشكيل ائتلاف حاكم.

وتشمل المنافسين الرئيسيين حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب "يشار" بزعامة رئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت، وتحالف "معا" بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، إلى جانب حزب الديمقراطيين بقيادة يائير جولان، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان، و"القوة اليهودية" بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.