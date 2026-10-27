سول: هيئة الرقابة النووية تستعد للبت في تمديد عمر مفاعلين نوويين 10 سنوات إضافية

تستعد هيئة الرقابة النووية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، للبت فيما إذا كانت سوف تمدد عمر مفاعلين نوويين 10 سنوات إضافية.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن هيئة الرقابة النووية والسلامة تعتزم عقد اجتماع لمراجعة طلب إعادة تشغيل مفاعلين يعملان بتقنية الماء المضغوط وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل منهما 950 ميجاواط، وهما وحدتا كوري 3 و4، اللتان تجاوزتا العمر الافتراضي التصميمي لهما والبالغة 40 عاما.
وتم إيقاف المفاعل كوري-3 في 28 سبتمبر 2024، فيما انتهى العمر التشغيلي للمفاعل كورِي-4 في 6 أغسطس 2025.
ويُعد المفاعلان من بين تسع محطات قديمة تعتزم الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية المملوكة للدولة والمشغلة لها طلب تمديد عمرها.
يشار إلى أن هيئة الرقابة النووية في كوريا الجنوبية كانت وافقت العام الماضي على تمديد عمر مفاعل الماء الخفيف كوري-2 لمدة 10 سنوات.