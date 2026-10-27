سول: هيئة الرقابة النووية تستعد للبت في تمديد عمر مفاعلين نوويين 10 سنوات إضافية

كارمن بصيبص: «الأمومة غيرت كل شيء».. وابنتي رافقتني خلال 9 أشهر تصوير في تركيا

كارمن بصيبص: لا أقبل كل ما يعرض عليّ.. و«خيار لا» يصنع مسيرة الفنان