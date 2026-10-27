محمد عادل إمام يسافر أبو ظبي الشهر المقبل لاستكمال تصوير «شمس الزناتي: أيام الشقاوة»

يستعد الفنان محمد عادل إمام للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي مطلع الشهر المقبل؛ لاستكمال تصوير أحدث أفلامه السينمائية "شمس الزناتي: أيام الشقاوة" لمدة 10 أيام تقريبا برفقة فريق العمل.

ومن المقرر بعدها أن يعود إمام إلى القاهرة لاستكمال التصوير في الديكور الرئيسي للفيلم.

ويشترك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس، وأحمد عبدالله محمود، وباسم سمرة، وخالد أنور، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصة الفيلم قبل أحداث الفيلم الأصلي الذي قدمه عادل إمام، حيث يروي الفيلم حكاية "شمس الزناتي" منذ جذورها، متتبعا الأحداث التي سبقت هجوم "المارشال برعي" ورجاله على الواحة، مع التركيز على نشأة "شمس" إلى جانب علاقته بأصدقائه ورفاقه وسكان الواحة.

وكان الفيلم قد أثير حوله خلال الفترة الماضية خلاف كبير بين المنتج محمد الرشيدي والمنتج ريمون مقار حول أحقية كل منهما في ملكية الفيلم.