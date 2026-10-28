مستشار رئيس الإمارات: المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس والعقلانية

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن نهج دولة الإمارات يظل راسخًا وواضحًا وقائمًا على الحكمة والاتزان وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية، وذلك في ظل ضبابية المشهد الإقليمي وتزايد الإشاعات والتكهنات بشأن مسارات التصعيد والمواجهة.

وشدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، على أن «المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس والمرونة والعقلانية، بعيدًا عن منطق التصعيد».

ونوه أن «تجارب المنطقة أثبتت أن الحروب لا تفضي إلا إلى مزيد من الأزمات، وأن الدبلوماسية هي السبيل الأجدى لصون الأمن وتحقيق السلام والاستقرار».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسئول مطلع على المفاوضات، أن وسطاء قطريين قدموا إلى إيران، الأحد الماضي في طهران، مسودة جديدة للاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المسئول في تصريحات للوكالة، اليوم الأربعاء، أن إيران تدرس المقترح حاليًا، ومن المتوقع أن ترد عليه بحلول نهاية الأسبوع.

وأوضح المصدر أن مسودة الاتفاق تنص على أن يتخذ الطرفان خطوات يومية لمدة 7 أيام لبناء الثقة ومعالجة مخاوف كل منهما. وقد يبدأ تنفيذها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأكدت «رويترز»، نقلًا عن مصدر مطلع على المحادثات، أنه في حال إقرار الاتفاق، ستضمن عدة دول تنفيذه.

وقالت قطر اليوم الثلاثاء، إن على إيران إثبات حسن النية كي تنجح جهود الوساطة، وذلك بعد أن زار وفد قطري طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع في محاولة لخفض التصعيد بالمنطقة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في إفادة صحفية أنه ينبغي لإيران وقف التهديدات الموجهة ⁠لدول المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز «لإثبات حسن النية».

وتتوسط قطر، إلى جانب باكستان، بين واشنطن وطهران في محاولة لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي عطلت حركة الشحن العالمية وإمدادات النفط وامتدت إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

والتقى مسئولون كبار من السعودية وتركيا وباكستان بمسئولين إيرانيين في طهران أمس الاثنين، في محاولة لخفض ⁠التصعيد.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الآونة الأخيرة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ⁠قد تضرب إيران مجددا.

وقال مسئولون أمنيون إيرانيون لـ«رويترز» إن طهران وضعت خططا مفصلة لمهاجمة كابلات ⁠بحرية خليجية إذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جديدة على إيران.