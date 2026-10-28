أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه بعد فرز 60% من الأصوات، حصل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 56 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر غادي آيزنكوت، فيما حصلت القوائم العربية على 14 مقعدا.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية بلغت 77.7%، مشيرة إلى أنها النسبة الأعلى منذ انتخابات عام 1999، يأتي ذلك في ظل استقطاب سياسي واجتماعي حاد حول هوية ومستقبل النظام السياسي.

وفي وقت سابق، تمسك نتنياهو و آيزنكوت بأحقية كل منهما في قيادة إسرائيل عقب الانتخابات التي جرت الثلاثاء، إذ دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة يمينية بينما قال آيزنكوت إن الناخبين رفضوا منافسه.

ودعا نتنياهو إلى تشكيل "حكومة قومية يمينية قوية"، بينما قال آيزنكوت إن الإسرائيليين صوتوا ضد بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء، مطالبا إياه بالانسحاب من الحياة السياسية.