أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نسبة مشاركة الجنود في انتخابات الكنيست بلغت 79.9%، بزيادة قدرها 6.2%، مقارنة بانتخابات عام 2022.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، صباح الأربعاء، أن الجيش فعّل أكثر من 890 مركز اقتراع في مختلف القواعد والوحدات العسكرية، منذ بدء التصويت داخل المؤسسة العسكرية الأسبوع الماضي وحتى يوم الانتخابات.

وشكّلت مراكز الاقتراع المتنقلة نحو ربع إجمالي المراكز، في إطار تنظيم عملية التصويت داخل القواعد والوحدات العسكرية المنتشرة في أنحاء إسرائيل.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية فرز 51.8% من الأصوات، في نتائج أولية أظهرت حصول المعسكر الداعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على 55 مقعدًا، مقابل 49 مقعدًا لمعسكر التغيير، فيما حصدت الأحزاب العربية 16 مقعدًا.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، صباح الأربعاء، أن النتائج جاءت بعد فرز مليونين و950 ألفًا و493 صوتًا.

وبحسب النتائج المعلنة، حصل حزب الليكود على 27 مقعدًا، وحزب «ياشار» على 21 مقعدًا، والقائمة المشتركة على 12 مقعدًا، وتحالف «معًا» على 11 مقعدًا، وحصل حزب الديمقراطيين على 9 مقاعد، ويهودية التوراة الموحدة على 9 مقاعد.

كما حصل حزب «إسرائيل بيتنا» على 8 مقاعد، وحزب شاس على 7 مقاعد، و«عوتسما يهوديت» على 6 مقاعد، وتحالف الصهيونية الدينية والهوية على 6 مقاعد، فيما حصلت القائمة العربية الموحدة «رعام» على 4 مقاعد.

وأشارت النتائج إلى تقدم القائمة المشتركة بمقعد واحد على حساب حزب «عوتسما يهوديت».

وخلال يوم الاقتراع، الثلاثاء، كثّف نتنياهو، دعواته إلى أنصاره للمشاركة في التصويت، واصفًا الانتخابات بأنها «مسألة حياة أو موت»، في مسعى لحشد الدعم لمعسكره.

وقال نتنياهو إن معسكر اليمين يمتلك «أغلبية كبيرة ومؤثرة» تمكّنه من تشكيل حكومة متماسكة، معربًا عن ثقته بأن النتائج النهائية ستؤكد بقاء حزب الليكود القوة السياسية الأكبر في إسرائيل. كما ربط أداء حكومته بتغيير موازين القوى في الشرق الأوسط وإضعاف إيران.

وتعهد نتنياهو بمواصلة مواجهة ما وصفه بـ«التهديد الإيراني»، بالتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرًا في الوقت نفسه من تشكيل حكومة تعتمد على دعم أحزاب عربية غير صهيونية، ومعتبرًا أن هذا الخيار قد يدفع إسرائيل إلى مسار خطير.

من جانبه، قال ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي، إن تأييده لنتنياهو أسهم في تغيير مسار الانتخابات، مضيفًا أن المشهد، بدلًا من أن يشهد هزيمة ساحقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بات أقرب إلى عودة قوية له.