مسئول بلجنة الانتخابات الإسرائيلية: فرز المغلفات المزدوجة يبدأ منتصف الليل وينتهي غدا

قال إلعاد نافيه، مدير غرفة التحكم التابعة للجنة الانتخابات الإسرائيلية، إنه من السابق لأوانه تقدير تأثير الأصوات المدلى بها عبر المغلفات المزدوجة، وهي «الأصوات التي يدلي بها الناخبون خارج مراكز الاقتراع المخصصة لهم».

وفي تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، أوضح نافيه أن فرز هذه الأظرف سيبدأ قرابة منتصف الليل، ومن المتوقع أن يستمر حتى مساء اليوم التالي، مشيرًا إلى أن عددها قد يتجاوز نصف مليون ظرف.

وأضاف أنه لا يمكن في الوقت الحالي تقدير عدد المقاعد التي ستحصل عليها الأحزاب، قبل الانتهاء من معالجة البيانات الواردة من مراكز الاقتراع وفرز المغلفات المزدوجة.

ولفت إلى أن النتائج التي ستُعلن بعد انتهاء الفرز ستكون شبه نهائية، إذ من المقرر التحقق من بيانات مراكز الاقتراع خلال الأسبوع المقبل.

وفي دليل انتخابات الكنيست الـ26، أوضح المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن التصويت بالمظاريف المزدوجة ترتيب خاص لفئات محددة من الناخبين، يتيح لهم الاقتراع خارج المركز المرتبط بعنوانهم المسجل.

وتشمل هذه الفئات الجنود، والمخولين بالتصويت في البعثات الإسرائيلية بالخارج، والمرضى وبعض العاملين بالمستشفيات، والسجناء والمحتجزين، وأفرادًا من الشرطة، إلى جانب ناخبين في مراكز مهيأة لذوي الإعاقة ومراكز مخصصة للنازحين.

وبحسب نشرة صادرة عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، يضع الناخب ورقة اختياره داخل مظروف داخلي، ثم يضعه في مظروف خارجي يحمل بيانات هويته، تمهيدًا للتحقق من أحقيته في التصويت وفرز صوته.

انتهى أمس الثلاثاء، الموعد الرسمي للتصويت في انتخابات الكنيست، وتشير النتائج المعلنة إلى حصول حزب الليكود على 27 مقعدًا، وحزب «ياشار» على 21 مقعدًا، والقائمة المشتركة على 12 مقعدًا، وتحالف «معًا» على 11 مقعدًا، وحصل حزب الديمقراطيين على 9 مقاعد، ويهودية التوراة الموحدة على 9 مقاعد.

كما حصل حزب «إسرائيل بيتنا» على 8 مقاعد، وحزب شاس على 7 مقاعد، و«عوتسما يهوديت» على 6 مقاعد، وتحالف الصهيونية الدينية والهوية على 6 مقاعد، فيما حصلت القائمة العربية الموحدة «رعام» على 4 مقاعد.

وأشارت النتائج إلى تقدم القائمة المشتركة بمقعد واحد على حساب حزب «عوتسما يهوديت».