تعرض نادي برشلونة الإسباني لغرامة مالية قدرها 602 يورو، عقب الشكوى التي تقدم بها أتلتيكو مدريد إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على خلفية طريقة تعامل النادي الكتالوني مع ملف التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

ووفقًا لما أورده الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي، فرض الاتحاد الإسباني الغرامة على برشلونة بموجب المادة 133 من اللوائح التأديبية، المتعلقة بعدم الامتثال للأوامر أو التعليمات أو الاتفاقيات أو الالتزامات التنظيمية.

وكان أتلتيكو مدريد قد تقدم بشكوى ضد برشلونة، متهمًا إياه بالتواصل بشأن ألفاريز، الذي يرتبط بعقد مع النادي المدريدي حتى يونيو 2030، دون إخطار ناديه كتابيًا قبل بدء المفاوضات، وفقًا للوائح المنظمة لهذه الحالات.

من جانبه، يعتزم برشلونة الاستئناف على قرار العقوبة، بحسب ما أورده برنامج «إل تشيرينجيتو» الإسباني.

وتأتي هذه التطورات في إطار الخلاف الذي نشب بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما ارتبط اسم ألفاريز بالانتقال إلى برشلونة، قبل أن يستمر المهاجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد.