إيران تنفي تورط أحد مواطنيها في أنشطة تستهدف الأمن الوطني الكويتي

نفت السفارة الإيرانية في الكويت تورط أحد المواطنين الإيرانيين في مخطط لاغتيال شخصيات أو في أي أنشطة تستهدف الأمن الوطني الكويتي، ردًا على اتهامات وجهتها الحكومة الكويتية.

وقالت السفارة، في بيان على صفحتها بموقع «إكس»، إن المواطن المعني لم يزر الكويت خلال السنوات العشر الماضية.

ودعت السفارة دول المنطقة إلى "تبني سياسات مسئولة وحكيمة تحول دون تصاعد التوترات"، في ظل التداعيات التي قالت إنها ناتجة عن الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.



ووفقًا لموقع الشرق الأوسط، قضت محكمة الجنايات الكويتية، ممثلة بدائرة أمن الدولة، أول أمس الاثنين، بإعدام 3 أفراد أحدهم إيراني، وحبس 8 آخرين لمدة 5 سنوات، في قضية تتعلق بالتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني، والتخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، إلى جانب شخصيات وقيادات في الدولة.



وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والسعي والتخابر مع إيران و«حزب الله» لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، شملت التخطيط لاغتيال وزير الداخلية وشخصيات قيادية أخرى.